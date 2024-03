Le voci sulla sua salute, lo scatto “rubato” in auto e ora la prima vera foto in famiglia dopo l’operazione: Kate Middleton esce allo scoperto.

Ha scelto la Festa della Mamma, che in Inghilterra si festeggia il 10 marzo, per uscire allo scoperto. Parliamo di Kate Middleton che tramite il profilo ufficiale suo e di William su Instagram si è mostrata per la prima volta dopo l’operazione all’addome e le voci che la volevano stare male.

Kate Middleton, la foto in famiglia

La Principessa del Galles è apparsa ufficialmente per la prima volta da gennaio, quando aveva subito un intervento chirurgico all’addome che aveva dato adito a voci e rumors non certo positivi sul suo conto.

La bella Kate è uscita allo scoperto con uno scatto realizzato da William e pubblicato sul profilo ufficiale del Principe e della Principessa del Galles appunto.

La foto in questione mostra la donna sorridente insieme ai tre figli George, Charlotte e Louise. “Grazie per gli auguri ricevuti e per il continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma. C”, si legge nella didascalia che porta anche la firma dell’autore della foto, ovvero, William.

Si tratta, come detto, della prima foto ufficiale dopo quella mostrata da ‘Chi’ nei giorni scorsi che la vedeva in auto nelle proprietà dei Reali inglesi. Al momento non è previsto il ritorno della Principessa alle funzioni pubbliche prima di Pasqua.

Di seguito anche il post Instagram pubblicato dall’account ufficiale del Principe e della Principessa del Galles:

Le parole dello zio

Ad aver rassicurato tutti nei giorni scorsi in merito alle condizioni della Middleton era stato anche suo zio, Gary Goldsmith, ora in tv al Grande Fratello inglese.

L’uomo aveva spiegato parlando ad altri concorrenti: “Ho parlato con sua madre, sta ricevendo le migliori cure al mondo. È fantastica, tornerà, certo che lo farà. Tutto ciò che la famiglia ha fatto è stato rimettere in moto i carri e prendersi cura della famiglia prima di ogni altra cosa”.

Parole che hanno appunto preceduto questo scatto odierno che, quindi, rassicura i sudditi e tutto il mondo.

