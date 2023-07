La nota ex ginnasta Carlotta Ferlito torna a parlare della sua salute. Dall’alimentazione all’assenza del ciclo per oltre un anno.

L’abbiamo imparata a conoscere nel tempo. Sia quando incantava tutti con la sua abilità nella ginnastica, sia dopo, quando ha denunciato abusi nel suo sport dovuti al peso e ai vari sacrifici che ha dovuto fare, o in generale quando ha parlato di alcuni aspetti dello sport che spesso rimangono nascosti perché troppo oscuri. Lei, Carlotta Ferlito, che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, oggi è tornata a parlare di alcune problematiche avute nell’ultimo anno e che, forse, ora si sono risolte.

Carlotta Ferlito: i disturbi alimentari, il ciclo e la notizia

“Solitamente sono un libro aperto ma questa non la sapete. Sono in amenorrea da più di un anno (per chi non lo sapesse, l’amenorrea è l’assenza del ciclo mestruale nelle donne). Non vi ho mai nascosto di aver sofferto di disturbi dell’alimentazione, e tuttora ogni giorno è una piccola sfida”, ha esordito la Ferlito in un post Instagram che la vede con la mano davanti alla bocca in un gesto tra emozione, sorriso e stupore.

“Quest’anno però è stato molto, molto difficile: mille visite, praticamente nessuna diagnosi se non ‘sei dimagrita troppo’ oppure ‘ti devi rilassare perché lo stress non aiuta’, che detto in un momento in cui fattori esterni che non posso controllare mi creano molto stress, vale tanto quanto un ‘se hai l’ansia respira che ti passa’”.

E ancora: “Nonostante al momento un figlio non sia in prospettiva (soprattutto perché manca la materia prima sdrammatizziamo), sentirsi dire che qualora avessi voluto, non avrei potuto concepire bambini in queste condizioni, era sempre un colpo al cuore”. “Il nostro corpo è una macchina perfetta che nel momento in cui qualcosa non va cerca di dircelo in tutti i modi, e questo era il mio corpo che mi suggeriva di rallentare e di lasciare andare la smania di essere perfetta e performante in ogni campo della mia vita. Ebbene stanotte mi è tornato il ciclo!!“.

La spiegazione che si è data per questa notizia è semplice: “Complice la spensieratezza della vacanza, l’aiuto psicologico e qualche kg in più sono tornata in me!! Non sono mai stata così felice di s4nguinare, credetemi”.

La ragazza ha deciso di dire tutto alle sue fan per dare una mano, esattamente come si è sentita di fare denunciando in passato gli abusi subiti nel suo lavoro di ginnasta, da cui si è ritirata nel 2019: “Mi sento di condividere questi fatti così personali perché avrei tanto voluto leggere anche io parole di conforto quando stavo male: prendetevi cura del vostro corpo, della vostra testa e soprattutto lasciate andare la convinzione che per vivere bene bisogna avere successo in tutto ciò che si fa. L’imperfezione è umana, è bellezza e soprattutto la vita è talmente breve che scartavetrarsi la testa per il kg in più o per il voto non perfetto o per le delusioni amorose non ne vale la pena! Grazie se avete letto fin qui, sending you the best vibes”, ha concluso.

Di seguito la particolare gioria della ex ginnasta condivisa in un bel post Instagram:

