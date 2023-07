Attenta a certe tematiche, Giorgia Soleri ha risposto ad alcune domande dei fan come a quella sull’aumento del peso causa farmaci.

Tornata ad essere piuttosto attiva sui social dopo la rottura con Damiano David dei Maneskin, Giorgia Soleri ha risposto nelle ultime ore anche a domande su Instagram delicate su argomenti privati. In particolare l’influencer e attivista ha parlato dei problemi di aumento del peso a causa di determinati farmaci che, chi soffre di determinate patologie, alle volte è costretto a prendere per stare bene.

Giorgia Soleri e l’aumento del peso causa farmaci

In una box domande creata nell’attesa del viaggio in treno che la Soleri stava facendo, ecco la domanda molto diretta di un utente: “Come vivi l’aumento di peso a causa dei farmaci?”.

La risposta è stata molto sincera: “Sarei ipocrita se ti dicessi che è stato facile”, ha esordito l’influencer.

“Oltre a vivere in una realtà impregnata di grassofobia, il riflesso che mi restituiva lo specchio era nuovo, sconosciuto e spaventoso. Sono passata dal sentirmi dire che avrei dovuto mangiare, che ero magra e facevo impressione, che sembravo malata, al sentire perennemente sottolineato e monitorato il cambiamento che il mio corpo stava vivendo”.

Allo stesso modo però: “Dall’altra parte però è un corpo di cui mi sto prendendo cura, che ha sofferto infinitamente e che finalmente riesco a vedere come strumento di esperienza nel mondo e non come zavorra. Questo è un periodo di pace e non voglio obbligarlo al giudizio spietato, tantomeno se quel giudizio è il mio. Provo a prendermi per mano, forse per la prima volta”.

Tra gli altri argomenti affrontati anche l’amicizia, il rapporto col denaro che, per sua stessa ammissione “le piace ma per condividere sfizi con le persone a cui si vuole bene” e anche la fama che “come ogni esperienza, cambia le persone”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attivista e influencer

