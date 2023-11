Carlo Verdone a Milano ha vissuto minuti di puro terrore. In stazione Centrale l’attore è stato rincorso da un ubriaco armato di collo di bottiglia. L’ennesimo vip che denuncia un problema sicurezza nella città meneghina.

Il regista e attore è stato protagonista di un evento traumatico mentre si trovava in Stazione Centrale a Milano. Carlo Verdone al dinner talk di Sky Tg24 A cena da Maria Latella, ha parlato del momento di terrore vissuto poco prima e per il quale ha temuto addirittura per la sua stessa incolumità.

Carlo Verdone intimidito a Milano

Durante la trasmissione, l’attore si è lasciato andare a una sorta di sfogo, e ha confessato: “Ero in stazione centrale di Milano dove stavo attendendo l’ultimo treno per Roma. Dopo qualche minuto ho vissuto momenti di paura, addirittura peggiore di quelli che viviamo a Roma, che già è tutto un dire“, si è sfogato Verdone. Il noto regista ha poi aggiunto che in stazione c’erano due persone che si stavano picchiando e prendendo a bottigliate, intorno alle 20. Poi ha aggiunto: “C’era uno che all’improvviso ha detto qualcosa che non si capiva e con il collo di bottiglia in mano ha iniziato a urlarmi frasi che non capivo. Alla fine ho iniziato a correre per le scale per arrivare quanto prima al treno. Quest’uomo era ubriaco e mi correva dietro” ha raccontato Carlo Verdone che ha concluso dicendo che non capisce cosa stia succedendo di questi tempi in giro.

A Milano le denunce Vip si moltiplicano

Non è la prima volta che un personaggio del mondo dello spettacolo fa una denuncia simile a Milano.

Carlo Verdone è solo uno degli ultimi che denuncia una città poco rassicurante, soprattutto al calar del sole. Il clima che si respira a Milano è sempre meno rassicurante. Infatti, qualche giorno prima di Verdone, anche Elenoire Casalegno sui social aveva raccontato di essere stata vittima di un’aggressione. Poco dopo la showgirl si era rivolta al sindaco Sala, dicendo: ” Alle 11 di mattina, in corso di Porta Nuova, nel centro di Milano, sono stata inseguita e poi assalita da uno totalmente fuori di sé. Solo grazie all’intervento di un uomo che gli ha gridato contro contro sono riuscita a correre dentro un negozio per poi farmi venire a prendere” ha chiosato la Casalegno. Il suo sfogo è poi proseguito: “Milano è invivibile, la priorità è la sicurezza dei cittadini ma in questa città c’è da aver paura ad andare in centro” ha concluso Elenoire.

Sul problema della sicurezza a Milano è poi intervenuto anche Flavio Briatore che ha confessato di essere stato vittima, anche lui, di un furto in centro. L’imprenditore, rivolgendosi al sindaco, ha esclamato: “Milano è una città pericolosa, datevi una mossa, cercate di fare qualcosa perché la gente qui ha paura”.

