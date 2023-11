A Verissimo si festeggia Striscia. I primi da Silvia Toffanin sono Greggio e Iacchetti: “E’ una famiglia che ci mantiene giovani”.

Buon compleanno Striscia! Verissimo festeggia i 35 anni del TG satirico di Antonio Ricci e i primi ad entrare nello studio di Silvia Toffanin sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che insieme affermano: “Striscia è una grande famiglia, ci mantiene tutti giovani“.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti torneranno insieme a Striscia

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono stati i primi ad entrare nel salotto pomeridiano di Verissimo. Con Silvia Toffanin hanno festeggiato il compleanno di Striscia la Notizia. I noti conduttori del programma di Ricci, molto presto torneranno a lavorare insieme proprio dietro il noto bancone del TG satirico. Infatti, dal prossimo 11 dicembre, come loro stessi confessano, torneranno a divertirsi insieme nella trasmissione pur lavorando molto. Enzo ed Ezio, poi, sono stati raggiunti da due storiche ex veline, ossia Laura Freddi e Miriana Trevisan.

L’intervista di Silvia Toffanin ai due conduttori

Ad una prima domanda della conduttrice di Verissimo, Ezio Greggio ha affermato: “Ancora non ci credo che Striscia compia così tanti anni. A me sembra ieri che abbiamo cominciato. Siamo stati noi a dare il via a una nuova epoca televisiva, infatti abbiamo creato il primo TG assoluto satirico. I miei figli mi dicono che Striscia mi conserva giovane. In effetti questa trasmissione è una grande famiglia. Il mio, poi, è un vero primato, ho fatto ben 4286 puntate, sono entusiasta e l’11 dicembre torno dietro al bancone. devo dire grazie ad Antonio Ricci che è un vero professionista. Dell’Ezio di una volta mi rimane lo spirito e la voglia di far divertire i telespettatori“. In studio poi entra anche Enzo Iacchetti che ha rivelato: “Vedo Ezio sempre uguale, insieme ci divertiamo e ridiamo sempre tanto. Ci capiamo solo con uno sguardo”.

La dichiarazione delle ex veline

In studio entrano poco dopo, anche due ex veline del noto programma Mediaset, ovvero Laura Freddi e Miriana Trevisan, volti storici di Striscia la Notizia. Le due ragazze sono state nel cast del TG satirico nella stagione 1994 e ’95: “Per noi è stato un periodo davvero divertente” hanno ricordato le due ex di Striscia. Ma nel noto cast di comici, hanno lavorato anche Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, oggi collegate con Verissimo: “A vent’anni lavorare a Striscia è qualcosa di non solo bello ma anche incredibile per quello che succede. Antonio Ricci è geniale e noi lo ringrazieremo sempre per questa trasmissione” hanno rivelato le due ex veline, poi ex amiche ma ora nuovamente insieme.

