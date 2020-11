Carlo Conti positivo al covid: “Ora ho troppi sintomi, virus è una brutta bestia”

by @massimogalanto

“Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!), questo Covid è una brutta bestia“. A scriverlo su Instagram pochi minuti fa è stato Carlo Conti. Il conduttore di Tale e quale show era risultato positivo la scorsa settimana, ma da subito aveva fatto sapere di essere praticamente asintomatico. Ora l’aggiornamento delle sue condizioni di salute, con l’annuncio del sopraggiungere dei sintomi, e la pubblicazione del dolce bigliettino di sostegno scritto dal figlio Matteo con la moglie Francesca Vaccaro (“tra tutte le medicine, la più potente“)

Ricordiamo che Conti era riuscito a condurre la puntata di venerdì scorso di Tale e quale show in collegamento da casa, mostrando grande professionalità e una buona condizione fisica. Adesso l’interrogativo riguarda, inevitabilmente, l’appuntamento di venerdì prossimo, considerando che l’insorgere di sintomi potrebbe rendere più faticosa la presenza in puntata del presentatore toscano.

Anche se – è bene sottolinearlo – la priorità rimane ovviamente la salute di Conti, che per il momento non desta particolari preoccupazioni. Tra i sintomi più comuni del coronavirus ci sono febbre, tosse, dolori muscolari, debolezza e difficoltà respiratorie. La speranza è che il quadro non si aggravi e che anzi ben presto Conti possa tornare asintomatico, uscendo dal tunnel della positività al covid-19.

Per la cronaca, nella giornata di ieri anche Alessandro Cattelan ha comunicato di essere risultato positivo. Nei giorni scorsi stesso destino per altri colleghi della tv, da Gerry Scotti a Paola Perego, passando per Ilary Blasi.