Primo compleanno da Regina per Camilla che compie oggi 76 anni. Come vivrà questo giorno speciale e il regalo del Re.

Una data importante quella del 17 luglio, ovvero il giorno del compleanno di Camilla Rosemary Shand prima nota come Parker Bowles e ora Regina, moglie di Re Carlo III. Si tratta, infatti, della prima volta per lei da sovrana in questa occasione speciale. In tanti si chiedono come trascorrerà questo appuntamento dei 76 anni e qualche indicazione pare essere arrivata dai tabloid inglesi e non solo.

Camilla, il primo compleanno da Regina

La moglie di Carlo III, compie oggi 76 anni, e si tratta, appunto, del primo compleanno come Regina dopo l’incoronazione del marito.

Non ci saranno festeggiamenti ufficiali – riservati alle cifre tonde – ma certamente la data odierna non può passare inosservata. Infatti, l’evento è omaggiato a Buckingham Palace con la solenne tradizione dei colpi di cannone, sparati oggi a Londra, a Green Park.

La regina trascorrerà questo compleanno con Re Carlo e con i Laura e Tom e ai nipotini. I media britannici ipotizzano che la ricorrenza sarà festeggiata nella residenza di Clarence House, prima delle vacanze estive a Balmoral. La “festa” sarà privata, lontano dai rfilettori. Si parla di una cena con parenti e amici stretti. Nulla di più.

A destare curiosità anche le ipotesi sul regalo che Re Carlo III farà alla sua Regina. Secondo alcune indiscrezioni, pare che il sovrano sia intenzionato a regalare alla sua dolcemetà una serie di gioielli appartenenti alla collezione personale di Elisabetta II.

Sui social, intanto, sono arrivati gli auguri ufficiali da parte dell’account Twitter della Royal family così come quello del Principe e della Principessa del Galles. “Auguri a Sua Maestà la Regina per un felice compleanno, oggi”, si legge sul noto social media.

Tantissimi i commenti d’affetto per lei a conferma che molti inglesi hanno decisamente cambiato parere sul suo conto rispetto al passato.

