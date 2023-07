Certificata la crisi e, chissà, anche la rottura tra Belen e Stefano De Martino. Su Instagram resta solo una foto…

Cosa sta succedendo realmente tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non possono che saperlo solo i diretti interessati. Ma certo è che un’idea, ormai, un po’ tutti ce la stiamo facendo. Tra la showgirl argentina e il conduttore tv pare proprio esserci una crisi totale se non una rottura persino. La donna ha fatto una pulizia di foto su Instagram “cancellando” tutti i contenuti che la ritraevano con l’uomo. Unica eccezione, un post particolare…

Belen cancella tutte le foto con Stefano tranne una

In queste ore, moltissimi utenti hanno notato come dal profilo Instagram della showgirl argentina siano sparite tante foto che la ritraevano in compagnia di Stefano. Un dettaglio non di poco conto considerando i tanti rumors sulla loro storia d’amore che parrebbe in crisi.

Un rapporto che sicuramente sta vivendo un momento grigio ma non del tutto nuovo. Infatti, i due si sono lasciati e poi ripresi diverse volte. Ed è proprio in tal senso che deve essere letta la permanenza di un unico post che riguarda i due volti Vip.

Belen, infatti, ha cancellato tutti i contenuti con De Martino tranne uno che porta come primo commento in cima da parte di un utente una frase che, forse, spiega anche il motivo di questa mancata rimozione. “Voi potete lasciarvi e rimettervi insieme altre 100 volte io vi amerò sempre incondizionatamente”.

Va detto che appena sotto questo commento, ne è presente uno che fa pensare l’esatto opposto: “Stefano non è tuo, avete divorziato, lui si deve cercare un’altra donna, ormai è finita”.

Insomma, staremo a vedere se i due vorranno dire qualcosa a proposito.

Di seguito anche l’unico post Instagram che sembra essere sopravvissuto alla “pulizia” attuata dalla showgirl argentina:

