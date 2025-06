Camilla ha tradito Carlo? Che cosa si sa in merito.

Ha saputo aspettare per tanti, tantissimi e lunghi anni. Ha svolto per tutto questo tempo il ruolo scomodo e super chiacchierato dell’amante e sopportato che lui, il grande amore della sua vita, fosse ufficialmente sposato con un’altra. Una donna bellissima e ben più giovane ma che non è mai stata felice accanto a quel marito che non l’ha mai amata. Non per nulla la compianta Lady D ha sempre sostenuto che all’interno del suo matrimonio fossero sempre stati in tre alludendo al fatto che la terza persona fosse Camilla.

E alla fine lei ci è riuscita a vivere alla luce del suo quel sentimento che da tempo le faceva battere forte il cuore. Ha anche incoronato il suo sogno, è proprio il caso di dirlo, sposando il suo Carlo. Inoltre la compianta Regina Elisabetta, alla fine, l’aveva accettata all’interno della mitica Royal Family. Pian piano il popolo inglese ha iniziato ad apprezzarla per la sua eleganza e la Principessa Kate l’ha pure immortalata in scatti ufficiali, in nome del suo grande talento per la Fotografia.

Anche il giorno dell’incoronazione del marito, salito al trono d’Inghilterra con il nome di Re Charles III, lei era accanto a lui ed è stata pure insignita del titolo di regina consorte. Insomma, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. In realtà le cose non starebbero così. Difatti a miniare la quiete della vita sentimentale tra i due coniugi ci sarebbe un tradimento da lei stessa messo in atto.

Camilla e la verità sul tradimento

In ogni caso procediamo per gradi. In passato la donna ha tradito il suo primo marito proprio con Carlo mentre quest’ultimo ha tradito la moglie Diana con lei. Tuttavia se questi fatti sono praticamente ben noti non lo è il tradimento che lei avrebbe in tempi mediamente recenti attuato nei confronti del suo attuale consorte. Secondo il magazine tedesco In Touch, Camilla, dopo aver seguito moltissimi attacchi da parte di Harry nella sua autobiografia Spare, avrebbe chiesto conforto a un altro uomo salvo poi volare letteralmente tra le sue braccia.

Si tratterebbe niente meno che del suo ex marito, Andrew Parker Bowles. Il fatto sarebbe accaduto a una manciata di mesi dall’incoronazione. Carlo, una volta che ne è venuto a conoscenza, avrebbe deciso di ripagarla con la stessa moneta, tradendola con la bellissima Elizabeth Debicki, attrice di successo che nella serie The Crown, vista la grande somiglianza, interpreta proprio Diana.

L’artista è molto giovane e il Gossip è immediatamente impazzato ovunque. Si è anche tuttavia mormorato di un possibile riavvicinamento con la cantante Barbara Streisand, mai davvero confermato. In ogni caso pare che ora sia tornato nuovamente il sereno tra Camilla e il suo Carlo anche se di tanto in tanto, per via del carattere a tratti burrascoso e ombroso di lui, non manchino momenti complicati che lei riesce a stemperare con la sua grande dolcezza.