Britney Spears attacca sua sorella Jamie Lynn: “Avrei dovuto prendere a schiaffi te e mamma”

Britney Spears è tornata a scagliarsi pubblicamente contro sua sorella Jamie Lynn che, nei giorni scorsi, ha rilasciato un’intervista su di lei in occasione della pubblicazione del libro Things I Should Have Said, in cui parla ovviamente anche del rapporto con la più famosa sorella.

Britney Spears contro la sorella

In un post presto rimosso dai social Britney Spears è tornata a scagliarsi contro sua sorella minore, Jamie Lynn Spears, che nei giorni scorsi ha rilasciato alcune interviste in cui ha parlato anche di lei e del loro rapporto. “Mi dispiace Jamie Lynn, non sono stata abbastanza forte da fare quello che avrebbe dovuto essere fatto… schiaffeggiare te e mamma sulla faccia!”, ha scritto Britney Spears nel suo post di sfogo dove, tra le altre cose, ha accusato sua sorella di aver avuto una vita infinitamente più facile della sua. “Sono tornata a casa da Jamie Lynn sul divano a guardare i suoi programmi televisivi subito dopo che io e Justin [Timberlake] ci siamo lasciati (…) Avevo lavorato tutta la mia vita e non sapevo come essere servita e riverita da mamma (…) Stare seduti lì e farsi portare i milkshake al cioccolato con il ghiaccio perfettamente tritato. Poi guardare la TV per ore e sdraiarsi in piscina”, ha scritto la cantante, e ancora: “Questa non è mai stata la mia vita”.

Britney Spears: il padre

Solo di recente Britney Spears è riuscita a “liberarsi” dalla custodia del padre Jamie che, dopo il suo esaurimento nervoso, è stato per anni suo tutore legale e finanziario. Alla cantante in questi anni sarebbe stata persino tolta la possibilità di vedere i suoi figli se non in tempi e modi prestabiliti.