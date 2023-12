L’attrice e imitatrice Brenda Lodigiani ha svelato alcuni retroscena inediti sulla sua vita privata e sulle sue origini sinti.

Nel suo primo libro, Accendi il mio fuoco, l’attrice Brenda Lodigiani ha svelato per la prima volta i retroscena della sua storia e ha confessato di avere origini sinti. Al Corriere della Sera l’attrice ha rivelato di aver condotto un’esistenza “sdoppiata” a causa delle sue origini, e ha dichiarato:

“Mia nonna, che viveva nelle carovane, aveva abbandonato mia madre, affidandola a una famiglia di Gagi (cioè persone non nomadi). Nel tempo e con mille fatiche, ha poi riallacciato i rapporti. Io così ho potuto godere della parte più bella e spensierata di questa cosa: per me era una meraviglia andare nel campo, dove c’erano tanti bambini, ogni giorno un’avventura, sempre in un posto differente. Lì potevo fare davvero quello che volevo. Infatti, al rientro delle vacanze, rinchiudermi di nuovo dentro gli schemi era un piccolo dramma”.

Brenda Lodigiani: le origini sinti

L’attrice e imitatrice Brenda Lodigiani ha voluto raccontare la sua incredibile e insolita storia nel suo primo romanzo autobiografico, Accendi il mio fuoco, e per la prima volta ha parlato anche delle sue origini sinti, di come le abbia scoperte e di quanto queste abbiano fatto sì che lei vivesse una sorta di “sdoppiamento” tra la sua vita di tutti i giorni e quella con la famiglia d’origine.

“La sensazione era spesso quella di essere sdoppiata: da una parte c’era la vita al campo, dai cugini. Dall’altra, quella ‘normale’, di provincia. Ero un po’ sfigatella, non avevo vestiti di marca, mia mamma mi prendeva le scarpe da ginnastica Nike”, ha confessato al Corriere della Sera.

Oggi l’attrice e imitatrice sembra aver finalmente trovato la serenità nel privato e dal punto di vista della carriera (collabora infatti con la Gialappa’s Band).

