Anche Alba Parietti ha rotto il silenzio in merito alle accuse di tradimento rivolte da Belen Rodriguez al suo ex, Stefano De Martino.

A Domenica In Belen Rodriguez è stata protagonista di un’intervista esplosiva in cui ha rivelato, tra le altre cose, di aver subito numerosi tradimenti da parte del suo ex, Stefano De Martino. Attraverso i social è intervenuta sulla questione anche l’opinionista tv Alba Parietti, che ha scritto:

“Sveglio il ragazzo, ha una marcia in più. Tuttavia mi guardo l’intervista a Belen, dove racconta di aver chiamato una per una, 12 amanti di suo marito e mi domando allibita “ma pensa una donna strafiga come lei, perché umiliarsi così“. Ma da lei, neanche una parola di giudizio o una cattiveria verso le donne con cui la tradiva, che comunque sapevano che aveva moglie e figli penso che anche lei è intelligente (…) Stefano e Belen, alla fine sono come tutti, più belli, più fortunati, più ricchi ma il dolore d’amore che per gli altri è solo motivo di pettegolezzi”.

Alba Parietti: il commento sui tradimenti tra Belen e Stefano

Attraverso i social Alba Parietti si è schierata dalla parte di Belen Rodriguez che, domenica scorsa, è stata ospite di Mara Venier e ha parlato dei numerosi tradimenti subiti da parte del suo ex marito, il celebre conduttore tv Stefano De Martino. Alba Parietti ha dedicato una lunga riflessione in merito alla vicenda, e a tal proposito ha scritto sui social: “Se ci capita ricordiamoci che il grande amore della nostra vita siamo prima noi. Nessuno può calpestare la nostra dignità, il nostro amor proprio e se lo permettiamo alla fine siamo noi le prime nemiche di noi stesse. Amiamo chi ci ama e finché ci ama e ce lo dimostra.”

Belen risponderà alle sue parole? Al momento la showgirl non ha svelato ulteriori dettagli sulla fine della relazione con Stefano, ma si è detta pronta a sposare Elio Lorenzoni non appena riceverà le pratiche di divorzio effettivo. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

