Virali sui social Blanco e la fidanzata Martina che si sono lasciati andare ad un bellissimo bacio immortalato e condiviso con i fan.

Si era parlato alcune settimane fa di una crisi tra loro. Invece, a quanto pare, tutto procede a gonfie vele tra Blanco e la fidanzata Martina Valdes. Il cantante, infatti, ha condiviso in queste ore uno scatto molto dolce che li vede protagonisti di una tenera effusione che ha generato tanto affetto e commenti.

Blanco e Martina Valdes, il bacio è social

Verrebbe da dire una foto “al bacio“. Perché i protagonisti dello scatto sono intenti proprio a scambiarsi una tenerissima effusione, come due veri innamorati. Blanco ha condiviso su Instagram un post che lo ritrae in compagnia della fidanzata Martina a bordo di una golf car in un momento di grande complicità.

I due giovani sembrano essere estremamente contenti e il loro legame è molto intenso. Una conferma di questo era arrivata anche in occasione del lancio del lancio del nuovo album dell’artista che aveva sottolineato l’importanza di avere al suo fianco la ragazza: “Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in qui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stron*o tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglio*i ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”, aveva scritto Riccardo Fabbriconi.

