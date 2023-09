Puntate più brevi a Uomini e Donne? Se lo domandano i telespettatori dopo aver visto la programmazione Mediaset. Come stanno le cose.

Sta per ripartire la programmazione al completo di Mediaset e, nello specifico, di Canale 5. Nel pomeriggio, dalla prossima settimana, sarà tempo dell’edizione 2023-24 di Uomini e Donne con Maria De Filippi. Un dubbio, però, sta attanagliando i telespettatori, quello della durata delle nuove puntate. Andiamo a vedere cosa sta succedendo e come stanno le cose.

Uomini e Donne, puntate accorciate? La verità

Attraverso la programmazione disponibile su Mediaset Infinity era stato possibile vedere quelli che sarebbero stati gli orari della prossima settimana delle varie trasmissioni di Canale 5. Come detto, in modo particolare, spiccavano le nuove puntate di Uomini e Donne. In tale ottica, sul sito prima citato, si era notato un cambiamento rispetto al passato.

Infatti, l’orario previsto della messa in onda risultava essere dalle 14:45 alle 15:53. Per i seguaci più informati, palese la riduzione della durata della trasmissione, di circa 15 minuti rispetto lo scorso anno.

Per questa ragione in tanti si erano chiesti il motivo che sembrava ricondurre alla necessità della rete di dare spazio alla soap opera ‘La promessa’ che farà da anticipazione a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino.

In realtà Fanpage riporta che fonti vicine al talk show di Maria De Filippi hanno smentito tale riduzione di orario. Si tratterebbe unicamente di un errore presente sul sito relativo, appunto, alla programmazione.

Lo show dovrebbe andare in onda regolarmente da lunedì 11 settembre dalle 14:45 fino alle 16:10 circa come sempre accaduto.

Di seguito anche un post Instagram della trasmissione in vista del nuovo inizio:

