Tragedia nel Varesino, secondo quanto riporta l’Ansa la madre di Billy Costacurta, Margherita Beccegato, 87enne è deceduta in seguito ad un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione il dramma sarebbe accaduto poiché la donna avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un malore che, quindi, l’avrebbe portata ad uscire fuori strada e schiantarsi contro la cancellata di un’azienda.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati un’ambulanza e un’automedica, pattuglie dei carabinieri e polizia locale, davanti a loro la scena agghiacciante. Nonostante i soccorsi del personale sanitario per tentare di rianimare la donna, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo altre informazioni riportate dal sito del Corriere della sera, la donna era già in arresto cardiaco.

Margherita Beccegato viveva in provincia di Varese, a Jerago con Orago, il paese natale di suo figlio Alessandro Costacurta. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dalle società in cui l’ex campione ha militato.

Dal Milan: “Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita” al Monza: “Il Monza partecipa al dolore di Alessandro Costacurta e della sua famiglia per la scomparsa della madre Margherita Beccegato” al quale si aggiungono le firme di Silvio e Paolo Berlusconi oltre che di Adriano Galliani e dello staff della società: “vicini ad Alessandro, ex del Monza nella stagione 86/87, oltre che storica bandiera del Milan e della Nazionale italiana“.

Totale riserbo da parte di Billy Costacurta e di sua moglie Martina Colombari che al momento non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. I social sono fermi alla giornata di ieri con le ultime foto pubblicate. A loro va tutta la vicinanza per il lutto che li ha colpiti.