David Beckham: il figlio Cruz alla guida di una moto d’acqua, ma è minorenne

David Beckham è in vacanza con la sua famiglia sulla Costiera Amalfitana a bordo del suo yacht. L’ex calciatore ha con il nostro Paese un legame particolare. Nel 2009 e nel 2010 ha giocato tra i rossoneri del Milan, anche se purtroppo con molte complicazioni dal punto di vista fisico, dato che si era rotto il tendine d’Achille. L’infortunio gli costò il Mondiale in Sudafrica.

Come racconta il tabloid britannico The Sun, il figlio Cruz si era messo alla guida di una moto d’acqua insieme alla sorella Harper, che ha 10 anni. Il problema è che il giovane ha ancora 16 anni, quando invece per la legge italiana per mettersi alla guida di tale vettura si devono avere almeno diciotto anni. Pare che la madre Victoria Beckham non fosse presente ai fatti.

Da qui l’intervento delle Fiamme Gialle. Così David Beckham, dopo aver visto la Guardia di Finanza, è sceso dal ponte dello yacht e ha parlato con le forze armate. L’ex calciatore si sarebbe mostrato subito disponibile per i dovuti accertamenti, mostrando i documenti. Il caso è praticamente già archiviato, anche se ovviamente solo nel 2023 Cruz potrà mettersi alla guida di una moto d’acqua nel nostro Paese. Intanto, le Fiamme Gialle sono riuscite anche a scattarsi una foto in compagnia dello sportivo.

Attualmente David Beckham, soprannominato Spice Boy, ha 46 anni ed è presidente della squadra di calcio statunitense dell’Inter Miami. Da giocatore ha vestito le maglie di Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan e Paris Saint-Germain. Nel 1999 è arrivato secondo nella classifica del Pallone d’Oro, il massimo riconoscimento riservato ai calciatori.

Dal punto di vista della vita privata, Beckham è sposato con l’ex Spice Girl Victoria Adams. La coppia ha avuto quattro figli: tre maschi, Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e una femminuccia, Harper Seven.

Foto: account Instagram David Beckham