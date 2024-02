Protagonista a Sanremo 2024, BigMama ha confessato alcune delle sue preferenze, non solo musicali, riguardo i big del Festival.

Si è presa la scena con la sua musica e il suo estro, artistico e non, al Festival di Sanremo 2024. Parliamo di BigMama che in una recente intervista a Radio Italia ha confessato di aver avuto una cotta per un big in gara proprio in questa edizione della kermesse…

BigMama, la cotta da piccola

BigMama, come detto, è stata tra gli artisti che maggiormente hanno spiccato nell’ultima kermesse musicale di Sanremo. La rapper italiana ha portato sul palco dell’Ariston la sua musica ma anche alcuni messaggio di uguaglianza molto importanti.

Messaggi che ha ribadito anche con l’ospitata a Radio Italia e con la tiktoker Cecilia Cantarano. L’artista si è raccontata svelando anche alcune preferenze davvero speciali.

Giocando con la Cantarano e scegliendo tra due opzioni “molto d’accordo” e “molto in disaccordo”, la rapper ha ammesso una cosa davvero particolare. “Tra i cantanti e le cantanti in gara c’è uno o una per cui da piccola avevo una cotta”. Rispondendo a questa affermazione, BigMama ha detto di sì e aggiunto: “Devo dire chi? Si tratta di Annalisa. Io ero innamoratissima di Annalisa, mi piaceva tantissimo”.

Una confessione davvero curiosa detta, per altro, in modo molto genuino e spontaneo come, di fatto, è lei.

La polemica con Striscia la Notizia

BigMama, inoltre, nelle scorse settimane, proprio in cocomitanza con il Festival, era stata protagonista di alcune vicende un po’ discutibili. La donna, infatti, era stata paragonata da Striscia La Notizia a Ursula, la cattiva della Sirenetta.

Un confronto che aveva fatto gridale allo scandalo, anche considerando che l’artista, in passato, era stata vittima di bullismo proprio a causa della sua fisicità. Un argomento molto delicato e che aveva generato reazioni molto forti sia per il tg satirico sia, in generale, per il tema molto forte.

