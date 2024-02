Sta lottando contro la malattia Eleonora Giorgi che dopo un periodo di silenzio è riapparsa per raccontare le sue condizioni.

La battaglia di Eleonora Giorgi contro il tumore che l’ha colpita prosegue. La donna sta raccontando tutte le vicende legate al suo stato fisico in tv e sui social per lanciare un segnale di forza a tutte le persone che affrontano le stesse problematiche. Per qualche giorno, però, l’attrice è rimasta in silenzio e la ragione è stata un momentaneo peggioramento delle sue condizioni. A svelarlo la diretta interessata, riapparsa proprio in queste ore.

Eleonora Giorgi e le sedute di chemio

Attraverso un video su Instagram, la Giorgi ha detto: “Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio, l’ho fatta. Sarei dovuta tornare da Myrta Merlino (nella trasmissione di Canale 5, Pomeriggio Cinque, ndr) invece avevo la febbre, tossivo e non si capiva”.

L’attrice ha raccontato di non essere stata bene: “Ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio diciamo. Non una cosa da ricovero, però 15 giorni di antibiotici a palla”.

Successivamente anche altri piccolo problemi: “Ho dovuto fare interventi per i vari perfusori della chemio perché c’era stata un’infezione. Quindi una piccola operazione. In due tre giorni ho fatto anestesie contrasti e ancora anestesie…”, ha aggiunto con particolare stanchezza.

Per fortuna, adesso, le cose sembrano andare meglio: “Sono stati giorni un po’ faticosi, ma sono ottimista e penso che il mio destino adesso sia questo e quindi devo lottare e fare quello che mi dicono di fare i dottori”.

Fiatone e nebbia al cervello

In un precedente messaggio, la Giorgi aveva già sottolineato le difficoltà della sua lotta contro il tumore. La donna aveva parlato di fiatone a camminare per casa e anche di “nebbia al cervello”.

L’attrice aveva spiegato di avere grande supporto medico e infermieristico ma che al netto delle vitamine, anti nausea e altri aiuti vari, alcuni giorni risultano essere molto difficili.

