Paura per Benedetta Rossi: “Mi fermo, devo operarmi”

Benedetta Rossi ha annunciato via social di doversi prendere una pausa dai suoi impegni di lavoro perché nei prossimi giorni subirà un delicato intervento alla schiena. “Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì mentre cerco di sorridere a Marco che mi fa una foto. È un sorriso un po’ forzato in realtà ho qualche preoccupazione, ho ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo. Comunicare questi aspetti della vita sui social è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile”, ha dichiarato la famosa food blogger, che sui social ha subito ricevuto decine e decine di messaggi d’affetto da parte di fan, amici e colleghi. In tanti sperano che lei o il marito, Marco Gentili, forniscano ulteriori dettagli sui social in merito alle condizioni di Benedetta Rossi a seguito dell’intervento.

Benedetta Rossi: la vita privata

Benedetta Rossi vive all’agriturismo La Vergara insieme a suo marito Marco e al loro cane, Cloud. Il piccolo amico a quattro zampe della coppia è sempre presente nei loro scatti via social e, nell’epilogo al suo messaggio in cui ha annunciato l’operazione, Benedetta Rossi ha scritto: “Stasera io e Cloud stiamo messi malissimo. Siamo tutti e due super stanchi. (…) Per il momento l’intervento sembra confermato venerdì, però mi faranno sapere se per caso dovesse essere rinviato. In questo periodo bisogna dare giustamente priorità alle urgenze per via del Covid. Dopo non so quanto tempo dovrò stare ferma, se una settimana, dieci giorni, quindici giorni”.