Terribile lutto per Benedetta Rossi che sui social ha annunciato di aver subito una perdita in famiglia. Le parole struggenti.

Amatissima e molto seguita, Benedetta Rossi, nota cuoca protagonista di ‘Fatto in casa da Benedetta’, ha annunciato di aver subito una pesante perdita in famiglia. La donna, infatti, sui social ha comunicato con un post Instagram struggente di aver perso sua zia.

Morta la zia di Benedetta Rossi: il messaggio

La Rossi, come detto, con un lungo post molto forte emotivamente, ha comunicato di aver subito un pesante lutto. Morta, infatti, Zia Giulietta, una persona a lei tanto cara. La cosa peggiore è che la cuoca Benedetta non è riuscita a starla accanto nelle ultime ore a causa del lavoro.

“Ieri sera Zia Giulietta ci ha lasciato. Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto e mi sento terribilmente in colpa per questo. Stavo tornando a casa da Milano dove sto registrando il nuovo programma TV e mancavo da quasi due settimane”, ha ammesso.

“Lei mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perchè era orgogliosa di me…ma non sono riuscita a raccontargliele di persona. Dopo nonna se n’è andato un altro pilastro della mia vita. Vorrei scrivere tante cose ma oggi non riesco. L’unico pensiero che mi rasserena è immaginare che adesso lei e nonna sono di nuovo insieme a farsi compagnia”.

A seguito delle sue parole tanti commenti da parte di amici e soprattutto fan che le hanno voluto fare le condoglianze.

Di seguito anche il post Instagram della donna che ha ricevuto subito tanto affetto:

