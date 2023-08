Indiscrezione su Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore avrebbe già una nuova fiamma dopo Belen Rodriguez.

Sono sulla bocca di tutti da settimane e sul loro conto, ogni giorno, esce una indiscrezione o un rumors. Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino dati, ormai, più che in crisi e probabilmente prossimi a salutarsi definitivamente. Ma in queste ore a far parlare è soprattutto il conduttore e ballerino che avrebbe una nuova fiamma. Lo scoop lo ha dato Fabrizio Corona…

Nuova fiamma per Stefano De Martino? Di chi si tratta

Dopo i tanti rumors che riguardano la sua relazione con Belen, pare proprio che il ballerino e conduttore sia ripartito. A dare lo scoop, come detto, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che sul suo canale Telegram ha scritto a chi lo segue: “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”.

Sulla ragazza anche altri dettagli: “Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa e ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due gli abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale”.

Al momento non è dato sapere se si tratti solo di una indiscrezione o se ci siano “prove” di quanto detto da Corona. Certo è che la situazione De Martino-Belen ed eventuali nuovi rispettivi partner interessa un po’ tutti gli amanti del gossip. Staremo a vedere se ci saranno novità.

Di seguito anche un post Instagram recente della donna che sarebbe ora al fianco del ballerino:

