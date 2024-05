Belen allo scoperto sulla fine della sua relazione con Elio. L’argentina ha spiegato come la madre abbia litigato con lui…

Per la prima volta, Belen Rodriguez ha parlato della fine della sua storia d’amore con Elio Lorenzoni. La donna non aveva mai detto cosa fosse accaduto con l’uomo ma da Alessandro Cattelan, su Radio Deejay, la showgirl ha fornito alcuni dettagli inediti che riguardano anche sua madre e alcune litigate che sarebbero andate in scena con l’ex della modella.

Belen e la fine della storia con Elio

Parlando nel programma ‘Catteland’ con Alessandro Cattelan su Radio Deejay, insieme alla sorella Cecilia, la bella Belen ha raccontato alcuni dettagli relativi alla fine della sua storia con Elio Lorenzoni anche se, per la verità, non lo ha mai nominato in modo diretto. La showgirl argentina ha spiegato cosa sia accaduto davvero con l’uomo.

Alla domanda del conduttore: “Vostra madre va d’accordo con i vostri fidanzati?”, ecco le due sorelle rispondere a turno. Belen ha detto “sì” ma è stata pizzicata da sua sorella che l’ha portata a dire: “No, non ci andava d’accordo, mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti. Cosa che non fa mai”.

Da qui la rivelazione: “Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa”, le parole riportate da diversi media.

L’importanza di mamma Veronica

La maggiore delle Rodriguez ha poi aggiunto sull’importanza di sua madre Veronica Cozzani per la sua vita: “Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina sempre molto attiva sui social:

