Momento di tensione nella scuola di Amici dove due allievi si sono scontrati per un guanto di sfida. Successivamente sono arrivate le lacrime.

Amici va avanti e il Serale sta giungendo alle sue battute finali. Ecco perché tra gli allievi la tensione è sempre maggiore. La conferma è arrivata anche nel corso dell’ultimo daytime dove due allievi si sono scontrati dopo l’assegnazione di un guanto. Si tratta di Mida e Holden con il primo che si è poi sfogato con la sua prof, Lorella Cuccarini, anche in lacrime.

Amici, Mida e la lite con Holden

Come detto, nel corso dell’ultimo daytime, la Cuccarini ha proposto un guanto di sfida tra Mida e Holden basato sulla creatività. Una decisione che non ha trovato il rapper d’accordo in quanto la gara tra i due si baserebbe su qualità che maggiormente si addicono all’avversario. Tra i ragazzi è scattata qualche scintilla ed in particolare tra i diretti interessati.

Holden ha notato un sorriso in particolare di Mida verso Petit che non gli è piaciuto e lo ha segnalato al diretto interessato: “Io non ci sto ad essere preso per il c**o”, ha detto. “Sempre con questa storia dei sospetti”, ha aggiunto. Mida ha cercato di rispondere e giustificarsi senza, però, trovare una soluzione all’accaduto.

Lo sfogo con Lorella Cuccarini

Successivamente, proprio Mida è andato a confrontarsi con la sua maestra. Parlando alla Cuccarini, il ragazzo ha detto: “Volevo capire le modalità del guanto […]”. E ancora dopo aver spiegato le sue ragioni: “Questo periodo non so. Sono giù, mi sento l’ultima ruota del carro. Faccio difficoltà ad aprirmi… Sono terrorizzato”, ha spiegato mettendo in evidenza una fase difficile anche a livello personale. “Credo molto in me e mi faccio il mazzo per lavorare e fare bene. Ho paura di fallire in questo percorso e di non arrivare fino alla fine”.

Di seguito anche un post su X della trasmissione con lo sfogo del cantante:

