Un’amicizia speciale tra Belen Rodriguez e Mara Venier. Le due, a cena insieme, erano in compagnia anche di un regista.

Ha fatto tanto parlare l’intervista a ‘Domenica In’ di Belen Rodriguez. L’argentina è stato ospite di Mara Venier domenica scorsa ma a far discutere, ora, è una particolare cena andata in scena tra le due e alcuni amici. Infatti, insieme alle note donne dello spettacolo era presente anche un famoso regista…

Belen, futuro nel cinema?

Nelle scorse ore, come detto, oltre a far parlare per l’intervista rilasciata a Domenica In, Belen ha fatto chiacchierare per una cena insieme alla conduttrice del programma Rai.

A rendere nota la serata è stata proprio la Venier che ha condiviso su Instagram le foto di quei momenti. Negli scatti, oltre alla presentatrice e all’argentina, si vedono anche Elio Lorenzoni, il compagno e possibile futuro marito di Rodriguez, ma anche la madre della showgirl, Veronica Cozzani, e sua figlia, Luna Marì.

A destare particolare attenzione, però, anche altre persone. Infatti, presenti alla cena c’erano anche il regista Ferzan Ozpetek, Paolo Marcati, costumista e grande amico della Zia della tv.

Il gruppo ha trascorso una bella serata a conferma degli ottimi rapporti tra loro. Qualcuno ha però ipotizzato che dietro l’incontro ci potesse essere qualcosa di diverso. Cosa? Questioni di lavoro.

Infatti, alcuni media hanno già pensato che la cena possa esserre stato anche un modo per parlare di questioni legate al cinema. Che l’argentina stia pensando al grande schermo? Chi lo sa. Sicuramente un piccolo giallo su questa idea c’è e molti fan lo hanno già ipotizzando lasciando diversi commenti suoi social. Toccherà ai diretti interessati smentire o confermare il tutto.

Di seguito anche un post Instagram dell’argentina protagonista la scorsa domenica, appunto, a Domenica In con la sua amica Mara Venier su Rai1:

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG