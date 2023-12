La vita privata, i social e il sogno nel cassetto con qualche rammarico che riguarda il cinema: Alba Parietti si racconta a 360°.

Curiosa intervista all’Adnkonos per Alba Parietti che ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata e lavorativa compresi alcuni rimpianti e sogni ancora nel cassetto da voler realizzare. Non solo. Per la nota soubrette, anche alcuni interessanti passaggi sulla sua bellezza e l’età che avanza.

Alba Parietti, il rammarico nel cinema

Nel corso dell’intervista alla Parietti spiccano le parole in tema lavoro: “Ho sempre avuto una grande passione per la recitazione, avrei potuto fare di più per il cinema, chissà… magari succederà. Sarei perfetta nella parte di una vecchia trans perché la saprei fare benissimo”. E ancora sul rammarico: “Un po’ più di cinema. Mi piacerebbe molto lavorare con registi come Paolo Sorrentino, Paolo Virzì, Gabriele Salvatores, Pietro Almodovar e Ferzan Ozpetek e fare la parte di una trans anziana perché nel mondo transgender mi ci trovo benissimo, mi sento veramente a casa mia”. “Don Gallo diceva sempre che io ero come una della sue trans perché non mi sono mai adattata”.

I social e il matrimonio

Tra i vari passaggi delle parole all’Adnkronos, la bella Alba ha parlato anche della sua vita privata: “La mia età? Io mi aumento sempre l’età trovo che vergognarsi della propria età sia demenziale, l’alternativa qual è, la morte? Sono fiera di come porto i miei anni e vedo che ci sono persone che impazziscono per questo”.

E sul rapporto con il compagno Fabio Adami: “Matrimonio? Sono allergica” ma allo stesso tempo “molto innamorata”, ha detto.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

