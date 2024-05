Momento molto particolare tra mamma Belen Rodriguez e sua figlia Luna Marì che voleva cantare una canzone di suo papà…

Curioso momento social tra Belen Rodriguez e sua figlia, Luna Marì. L’argentina ha mostrato sui social un tenero attimo vissuto con la piccola bimba mentre erano intente a scegliere una canzone da cantare, presumibilmente, al karaoke. La bambina, su richiesta della madre, ha chiesto un brano in particolare chiamando in causa papà Antonino Spinalbese…

Belen sopresa da Luna Marì

Attraverso le sue stories Instagram, come detto, Belen Rodriguez si è fatta vedere in dolcissima compagnia, quella di sua figlia Luna Marì. Si è trattato di un tenero momento che, però, ha visto capitare qualcosa di davvero particolare. Infatti, la bimba voleva cantare una canzone e quando l’argentina le ha chiesto quale, la piccola ha risposto in modo decisamente inaspettato.

“Allora devi scegliere la canzone”, ha detto mamma Belen. “Quale vuoi cantare?”, ha domandato ancora l’argentina. Luna, dal canto suo, ha risposto: “Io voglio cantare una canzone. Quella di Spinalbese e Luna“. Il riferimento fatto dalla piccola, probabilmente, è stato ad una canzone che la bambina canta con suo padre anche se, va detto, non abbiamo capito a cosa si riferisse. Perplessa, la showgirl ha domandato: “Con chi? Con Spinalbese? Sì, quella allora dai scegli la canzone allora”.

La reazione dell’argentina

Indubbiamente il siparietto, diventato presto virale sul web e ripreso anche dalle fanpage dell’argentina, ha suscitato tante reazioni. In modo particolare per via dell’atteggiamento di Belen. La donna, infatti, sebbene sia rimasta un pizzico sorpresa dalle parole della figlia su suo padre, non ha mosso ciglio ed è sembrata molto ben disposta a far contenta la piccola. Al netto di qualche ruggine tra lei e Antonino, quindi, per il bene della bambina i genitori sembrano aver trovato il giusto equilibrio.

