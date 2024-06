Sono state tantissime le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv in questi ultimi giorni. Scopriamo i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero ricchi di notizie per quanto riguarda il mondo dei social, della tv ed in generale dello spettacolo. A prendersi la scena sono stati i Ferragnez, con una vera e propria guerra tra Chiara Ferragni e Fedez a suon di frecciatine e “avvistamenti” di vario genere. A far parlare, poi, anche Ilary Blasi che starebbe pensando ad una soluzione anticipata nella separazione da Francesco Totti. Andiamo a scoprire meglio quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 27 al 31 maggio 2024.

I gossip della settimana: la “guerra” tra i Ferragnez

Sono stati protagonisti di una serie di avvenimenti durante gli ultimi giorni, Chiara Ferragni e Fedez. Da una parte il rapper si è fatto vedere con alcune ragazze in discoteca e non solo. Dall’altra, anche l’ormai quasi ex moglie non è stata da meno. Prima con alcune stoccate poi con un presunto incontro con un uomo misterioso… Tra i due sembra essere in atto una vera e propria guerra a distanza.

Federica Pellegrini e il battesimo di Matilde

La settimana si era aperta anche con il bellissimo e intimo battesimo della figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia aveva scelto una cerimonia per pochi e sui social ha fatto vedere, solo a evento concluso, alcuni scatti tenerissimi della giornata. Per loro molti like e commenti positivi da parte dei fan.

Melissa Satta e Carlo Beretta allo scoperto

Dopo le voci che li volevano insieme da qualche tempo, Melissa Satta e Carlo Beretta sono usciti allo scoperto. I due, ormai, fanno coppia fissa e le telecamere di Chi li hanno pizzicati in baci ed effusioni bollenti in spiaggia. L’ex Velina sembra essere assolutamente felice e anche il ragazzo, dopo la storia con Giulia De Lellis, è tornato a sorridere.

Pippo Baudo e la voce sulla sua salute

Hanno destato preoccupazione le condizioni di salute di Pippo Baudo. Sul conduttore erano venute a galla delle notizie terribili arrivate da Dillinger News. Per fortuna, a quanto pare, per il famoso e storico volto della televisione italiana nessuna problematica ma rumors diventati esagerati e sproporzionati rispetto al suo reale status.

Il “piano” di Ilary Blasi per la separazione da Totti

Si è tornato a parlare anche Ilary Blasi e della separazione da Francesco Totti in questa settimana. Infatti, pare che la conduttrice stia cercando di accelerare la pratica con l’ex capitano della Roma. Pare che la conduttrice abbia avanzato la richiesta parziale di separazione, che permetterebbe di accelerare i tempi e di risolvere prima alcuni aspetti con l’ex marito come l‘assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei tre figli e l’assegno di mantenimento. Da capire se il suo “piano” andrà in porto o meno.

