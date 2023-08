Belen Rodriguez ha affidato ai social un suo sfogo dopo che in tanti l’hanno presa di mira per la sua presunta storia con Elio Lorenzoni.

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sulla bocca di tutti e, nelle ultime ore, la showgirl ha condiviso via social un messaggio di sfogo che sembra essere chiaramente indirizzato contro i rumor nei suoi confronti (e in particolare contro coloro che la vorrebbero già impegnata con l’imprenditore Elio Lorenzoni).

“Se fossi in te…” Non sei in me. “Io al tuo posto farei”. Non ci sei. “Se posso darti la mia opinione non richiesta”. Non puoi. “Non sta a me dirlo”. Esatto. “So che non è affare mio ma…”. “No”. Con coloro che sentono l’insopprimibile urgenza di eruttare pareri non richiesti e non riescono a contenere le proprie flautolenze verbali, non si discute: si cambia stanza”, si legge nel messaggio da lei condiviso tramite stories.

Belen Rodriguez: lo sfogo contro i gossip

Belen Rodriguez si è sfogata via social contro chi, presumibilmente, l’ha presa di mira a causa delle recenti vicissitudini riguardanti la sua vita privata.

La storia tra la showgirl e suo marito Stefano De Martino infatti sarebbe giunta nuovamente al capolinea e sui social in tanti tra fan, amici e colleghi sono curiosi di saperne di più. Stando ai rumor in circolazione la showgirl avrebbe in atto una liaison top secret con l’imprenditore Elio Lorenzoni, ma al momento sulla suestione non vi sono conferme.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG