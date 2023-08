Secondo i rumor in circolazione sarebbe naufragata la storia d’amore tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada.

Un altro amore al capolinea per Kevin Prince Boateng? Nelle ultime ore in tanti sui social si sono accorti che il calciatore abbia smesso di seguire sua moglie Valentina Fradegrada, con cui aveva ritrovato la serenità dopo la fine dell’unione con Melissa Satta. I due erano convolati a nozze nel 2022, ma al momento dai social sarebbe sparita ogni traccia della loro storia d’amore.

Kevin Prince Boateng e Valentina Fredegrada. lo scoop sull’addio

Stando a quanto riporta Fanpage, un’altra storia d’amore potrebbe esser giunta al capolinea per Kevin Prince Boateng che, in queste ore, ha smesso di seguire sui social sua moglie Valentina Fradegrada (i due erano convolati a nozze nel 2022 dopo un anno d’amore).

Come se non bastasse i due avrebbero cancellato dai social tutte le foto riguardanti la loro storia d’amore, e sono in tan ti ad aspettarsi quindi il loro annuncio d’addio ufficiale. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere ulteriori conferme da parte dei due diretti interessati, che al momento si sono chiusi nel massimo riserbo.

