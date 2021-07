Gravidanza agli sgoccioli per Belen Rodriguez. La soubrette argentina tra pochi giorni darà alla luce la piccola Luna Marì, frutto dell’amore con il suo fidanzato, l’hairstylist Antonino Spinalbese. Tra i due intercorrono dieci anni di differenza: Belen ha 36 anni, mentre il suo compagno ne ha 26. L’età tuttavia non ha rappresentato mai un problema.

Ebbene, ci sarebbe un piccolo fuori programma per quanto concerne il parto. Secondo il Corriere Veneto, Belen avrebbe scelto di non partorire a Milano. La Rodriguez avrebbe optato per fare nascere la bambina a Padova, lontano da occhi indiscreti. Per la precisione, lo scorso martedì la cantante e ballerina si sarebbe già recata nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’Azienda ospedaliera di Padova in occasione degli ultimi controlli con la dottoressa Alessandra Andrisani. La piccola Luna Marì, invece, nascerà all’interno di una clinica della città.

La bambina arriverà otto anni dopo la nascita di Santiago. Inizialmente la bimba avrebbe dovuto chiamarsi solo Luna, ma poi la soubrette sudamericana ha voluto aggiungere Marì per dare un tocco poetico al nome della nascitura.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale, madre e figlia trascorreranno del tempo sull’isola di Albarella, affacciata sull’Adriatico, in provincia di Rovigo in una villa piena di verde e dotata di piscina, quindi con ogni tipo di comfort possibile e immaginabile, della quale la Rodriguez si sarebbe perdutamente innamorata. Tuttavia al momento si dovrebbe trattare di un’indiscrezione e non di una notizia con i crismi dell’ufficialità.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: quel tentativo di diventare genitori

Belen Rodriguez è reduce da una relazione durata sette anni con l’ex marito Stefano De Martino, conduttore ormai in pianta stabile su Rai2 di Stasera tutto è possibile. I due hanno avuto il piccolo Santiago. Dal 2020 Belen fa coppia con Antonino Spinalbese. I due avevano provato ad avere già un bambino, ma la diretta interessata ha fatto sapere nel febbraio di quest’anno di averlo perso.