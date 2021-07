Gossip: le notizie del 10 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 10 luglio 2021

Antonella Elia, protagonista di una lunga intervista a ‘Belve’, in seconda serata, su Rai 2, ha rivelato un retroscena inedito della lite con Samantha De Grenet durante la partecipazione come opinionista al ‘Grande Fratello Vip 5’:

Quando le ho dato regina del gorgonzola perché aveva fatto quella pubblicità? Lo dico qui: la cosa mi è stata suggerita. Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia, ero talmente incavolata che non ho fatto ridere nessuno. Però quella cosa mi è stata suggerita. Da chi? Non lo dirò mai, neanche sotto tortura.

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni stanno insieme? La reazione di Matteo Ranieri

Matteo Ranieri, ex scelta di Sophie Codegoni, ha commentato, sulle pagine di ‘Uomini e Donne Magazine’, il presunto flirt tra l’ex fidanzata e Fabrizio Corona:

Tutto procede come sempre, è un periodo sereno, se non fosse per le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista. In tanti mi scrivono per le voci che circolano in merito a Sophie e alla sua situazione sentimentale, ricordandomi la brutta chiusura che c’è stata tra di noi.

Nicolò Scalfi di Caduta Libera è single: il gossip

Nicolò Scalfi, il super campione di ‘Caduta Libera’, è single: archiviata la storia con Valeria Filippetti, il campioncino del quiz di Gerry Scotti è la ricerca dell’anima gemella come confessato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’: