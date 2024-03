Sicuramente tanti pensieri nella mente di Belen Rodriguez che ha voluto condividere con i seguaci social alcuni momenti e riflessioni.

Dopo la rottura con Elio e le voci di nuovi presunti fidanzati, Belen Rodriguez ha scelto di far vedere una nuova versione di sé. In questo senso spiccano i recenti messaggi e post social con tanto di frasi riflessive sulla vita e sul futuro. Tra “disagio” e salute mentale…

Belen, la danza e il “disagio”

Su Instagram, la bella showgirl si è mostrata ancora impegnata in una lezione di danza. Proprio mentre seguiva il tempo e la voce della sua insegnante, Belen ha mosso qualche passo diverso in modo molto ironico e ha accompagnato le sue “gesta” ad una didascalia particolare: “Mi trovo bene dentro al DISAGIO”, scritto in maiuscolo.

Sulle stories anche altre frasi tra cui quella molto positiva: “Io che ballo, che vivo, che sorrido alla vita”.

Non è chiaro quale significato si possa attribuire alle parole della donna ma certamente si tratta di conferme in merito ad un percorso per cambiare modo di approcciare alle questioni della sua vita.

I messaggi sulla salute mentale

Oltre al post e alle stories in cui la bella argentina è impegnata con le lezioni di danza, la donna ha pubblicato anche altri contenuti con riferimento alla salute mentale.

Si tratta di un tema importante per la showgirl che ha pubblicato pensieri decisamente forti e positivi: “Quello che provi e che pensi dà forma alla realtà che vivi, prenditene cura!”. E ancora: “La tua salute mentale è una priorità”.

Parole che fanno seguito a quelle già pronunciate in passato e che fanno riferimento ad una nuova versione di sé che, a quanto pare, piace, e tanto, ai suoi seguaci.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina con la recente lezione di danza:

