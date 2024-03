Curioso messaggio “pizzicato” da Selvaggia Lucarelli che riguarda la possibilità che Chiara Ferragni si impegni di nuovo nella beneficenza.

Dopo lo scandalo pandoro Balocco, potrebbe esserci un “ritorno” alla beneficenza per Chiara Ferragni. Almeno questa sembra essere la possibilità leggendo alcuni commenti apparsi sotto ad un suo recente post. Un’associazione si è fatta avanti con la donna che ha replicato. Uno scambio di battute che è stato notato, e non poteva essere altrimenti, da Selvaggia Lucarelli…

Chiara Ferragni ci riprova con la beneficenza?

In questi giorni, la Ferragni è impegnata con la sua famiglia, in realtà soprattutto con i figli Leone e Vittoria, a Dubai. Per la donna una vacanza relax lontana dalle problematiche varie che negli ultimi mesi l’hanno “assalita”.

Eppure, uno sguardo al proprio profilo social e ai commenti dei fan, la bella influencer lo dà sempre. In particolare, in queste ore, è balzato alla vista un messaggio di un’associazione che ha provato a sentire l’imprenditrice per un progetto di beneficenza. Parole a cui la diretta interessata ha risposto pubblicamente e che hanno, inevitabilmemente, generato grosso clamorse, specie dopo lo scandalo Balocco e le altre situazioni.

L’ironia di Selvaggia Lucarelli

Ad aver notato lo scambio di battute tra la Ferragni e l’associazione è stata Selvaggia Lucarelli che non ha fatto mancare un commento sibillino.

“Non so se fa più ridere lei che risponde pubblicamente a chiunque dopo non aver mai filato nessuno per anni, giornalista e tv comprese o il fatto che risponda pubblicamente a una cosa del genere dopo quello che è successo”, le parole della penna graffiante condivise su Instagram in una storia.

“O se fa più ridere la tizia che vuole coinvolgere Ferragni in una attività del genere. Testimonial ideal”, ha aggiunto. “Ps: Ricordo che Ferragni ai tempi non ha mai parlato direttamente con i destinatari della beneficenza Balocco e Dolci Preziosi eh”.

Di seguito anche il post Instagram della Ferragni con i messaggi in questione:

