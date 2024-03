Sta per iniziare l’avventura in Honduras e Selen si racconta in vista dell’arrivo a L’Isola dei Famosi tra timori e aspettative.

Ci siamo: svelato il cast de L’Isola dei Famosi 2024. Presente Luce Caponegro, in arte Selen. La donna ha raccontato tutte le sue emozioni in vista dell’approdo in Honduras in una bella intervista al Corriere della Sera. Nelle parole dell’ex diva dell’hard grande gioia ma anche alcuni timori.

Selen pronta a L’Isola dei Famosi

Selen ha raccontato al Corriere della Sera le sue aspettative per L’Isola 2024: “Di questo reality mi piace lo stretto contatto con la natura, visto che io sono legata da sempre alla madre Terra, e ne ricavo piacevoli sensazioni”.

E ancora: “Sì, mi piace lo stretto contatto con la natura, visto che io sono legata da sempre alla madre Terra, e ne ricavo piacevoli sensazioni. Ricordo come se fosse adesso quando, anni fa, entrai in una erboristeria a Rio de Janeiro in Brasile, sotto la montagna Pan di Zucchero: sono stata dentro quattro ore, non riuscivo a uscire. Sono un po’ streghetta e sciamana, credo nell’energia spirituale, nei rituali e nella condivisione”.

Luce Caponegro ha anche sottolineato quelle che, invece, sono le sue parole: “Mi spaventa il confronto con gli altri concorrenti e ho paura della fame, visto che sono amante del buon cibo”.

Il cast del reality

Come detto, il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi 2024 è stato annunciato. Tra i naufraghi pronti a mettersi alla prova in Honduras, oltre a Selen, ci sono Valentina Vezzali, Maitè Yanes, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello e Marina Suma per quanto riguarda il lato rosa.

Per gli uomini, ecco Edoardo Franco, Aras Senol, Joe Bastianich, Artur Dainese, Edoardo Stoppa e Samuel Peron.

Di seguito anche un post Instagram sull’inizio del reality previsto per l’8 aprile:

