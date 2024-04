Particolari rivelazioni “da mamma” da parte di Belen Rodriguez che ha svelato di essere uscita dalla chat dei genitori delle scuole dei figli.

Le chat dei genitori delle scuole dei figli proprio no. Belen Rodriguez non ne vuole proprio sapere di rientrare nei gruppi di mamme e papà su WhatsApp che riguardano gli istituti che frequentano i suoi Santiago e Luna Marì e da Alessandro Cattelan ha spiegato di aver abbandonato, quasi subito, ogni “stanza”.

Belen, le chat con le mamme delle scuole dei figli

Ospite di ‘Stasera c’è Cattelan’ con Alessandro Cattelan, Belen Rodriguez non ha parlato solo di amore, di gossip e di corna, ma anche di alcune particolari questioni “da mamma”. Alla showgirl, il conduttore ha domandato se fosse attiva nel gruppo WhatsApp con gli altri genitori delle scuole dei figli. La donna ha quindi risposto ammettendo che non ha mai partecipato alle chat. “Ho abbandonato subito“, ha detto. E ancora: “Ho visto tre/quattro cose che mi hanno completamente spaventata”.

“L’incarico” a mamma Veronica

Allo stesso tempo, l’argentina resta comunque informata, ma non troppo. La Rodriguez, infatti, ha “delegato” sua madre ad occuparsi di tale chat dei genitori. “Me ne vergogno un po’ di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po’ anarchica in questo, nell’allevamento dei figli”, ha ammesso la donna.

E sugli ipotetici pensieri delle altre mamme o in generale degli altri genitori: “Se pensano che me la tiro? Non me ne frega…”, ha risposto l’argentina.

Una scelta davvero singolare da parte della donna che, comunque, può dormire sogni tranquilli visto che ad occuparsi di eventuali comunicazioni o problematiche c’è una donna decisamente affidabile come sua madre, Veronica.

Di seguito anche un post su X di Cattelan con riferimento alle rivelazioni dell’argentina andate in onda in diretta tv nel noto programma:

