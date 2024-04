Novità ad Amici con Gaia che è stata sostituita per le prossime puntate del Serale dopo un infortunio. Ecco chi ha preso il suo posto.

Un infortunio al ginocchio ha obbligato la ballerina di Amici, Gaia, a fermarsi. Uno stop di tre settimane che, però, non metterà fine subito alla sua avventura nel talent e al Serale. Infatti, la giovane è stata momentaneamente sostituita. Nel corso del daytime, ecco presentata ufficialmente… Aurora.

Amici, Gaia sostituita da Aurora

Nelle scorse ore, la produzione, e anche Maria De Filippi, avevano comunicato a Gaia che, a seguito del suo infortunio al ginocchio, sarebbe stata costretta ad un riposo forzato per circa 3 settimane. Una condizione che, ovviamente, si scontra con il proseguimento del Serale raggiunto.

Da qui la proposta di Todaro e Pettinelli di chiamare una sostituta della ballerina che possa farne le veci. Gaia ha accettato di essere sostituita nelle prossime puntate in attesa di potersi rimettere. A prendere il posto della ragazza sarà la giovane Aurora, un volto non del tutto nuovo al talent.

Le presentazioni ufficiali

Durante l’ultimo daytime del programma, quindi, i maestri Todaro e Pettinelli hanno deciso di presentare la neo arrivata alla squadra. Davanti a Gaia, Martina e Lil Jolie, quindi, ecco arrivare Aurora.

“Ciao… Siamo alle presentazioni ufficiali, non ho detto neppure il tuo nome”, ha esordito Todaro. “Lei è una ballerina di latino”.

Dopo i saluti di rito, la ragazza ha commentato: “Per me è un onore poterti aiutare. Per me è un’opportunitò ma anche un onore. Ti stimo come ballerina”.

Gaia ha risposto: “Grazie di aiutarmi. Non pensare di potermi deludere, sentiti libera comunque vada”.

Va detto che Aurora prenderà il posto di Gaia a tutti gli effetti e, in caso di eliminazione, entrambe dovranno lasciare il talent.

Di seguito anche il post su X del programma con le presentazioni ufficiali nella squadra di Todaro e Pettinelli:

