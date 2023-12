Feste di Natale con tanto di “maretta” in famiglia. Belen Rodriguez avrebbe fatto arrabbiare il suo ex, Antonino Spinalbese. Ecco perché.

A Natale siamo tutti più buoni, eppure, in casa Rodriguez, non mancano le tensioni. In modo particolare tra Belen e l’ex compagno Antonino Spinalbese. Pare, infatti, che una recente decisione in tema festività e vacanze della donna abbia fatto infuriare l’hairstylist. Di mezzo, ovviamente, la loro bimba, Luna Marì…

Belen fa arrabbiare Antonino Spinalbese

Come riportato da Leggo che cita alcuni rumors recenti, pare che Belen abbia scelto di passare il Natale immersa nel verde del sud di Firenze, ad Alberata. Diverso, invece, il discorso relativo a Capodanno visto che volerà con tutta la sua famiglia e il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni, in Argentina.

Proprio questa decisione pare aver fatto arrabbiare, e non poco, l’ex compagno Antonino Spinalbese. Il motivo? La showgirl avrebbe deciso di portare con sé sua figlia, Luna Marì, avuta proprio con l’hairstylist.

Da quanto si apprende, Spinalbese non sarebbe rimasto molto contento di questa decisione dato che lui e la piccola hanno un rapporto bellissimo e papà Antonino avrebbe gradito poter trascorrere le vacanze di Natale e Capodanno vicino a lei.

La situazione sembra essere molto delicata e secondo alcune fonti l’unica soluzione proposta all’uomo sarebbe stata quella di prendersi una casa vicino ad Alberata per Natale, cosa che sembra, però, difficile.

Intanto, dalle storie Instagram di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, già arrivati in Argentina con i genitori di lei, non si vede Santiago, che probabilmente resterà con il padre Stefano De Martino.

Anche in tal senso si spiegherebbe la decisione di Belen di avere almeno Luna Marì vicina con sé. Anche a discapito di papà Antonino.

Di seguito anche un post Instagram della donna con la piccola Luna Marì protagonista e anche tanti commenti di utenti che fanno riferimento ai rumors proprio sulle vacanze “lontane” da papà Antonino:

