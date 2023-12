Tristezza per Paola Caruso e suo figlio. Il piccolo, a seguito di un recente intervento, dovrà ancora fare i conti con un problema di salute.

Nel corso dei mesi precedenti, Paola Caruso aveva raccontato di come, suo figlio, aveva vissuto terribili momenti a causa di una iniezione fatta in Egitto da alcuni medici che gli avevano lesionato un nervo provocandogli una paralisi ad un arto inferiore. Un problema che la donna, e tutta la famiglia, speravano si potesse pian piano risolvere, specie dopo un intervento in Italia. Ora, invece, ecco il verdetto confessato a Verissimo.

Paola Caruso, il dramma del figlio

La Caruso aveva già raccontato in passato, sui social e in tv, la drammatica disavventura vissuta in Egitto mentre si trovava in vacanza col suo piccolo Michelino, come lo chiama lei. A Verissimo si sperava di poter sentire parole diverse dopo l’operazione della speranza che avrebbe potuto riportare a camminare in modo normale il bambino. E invece…

“Il medicinale iniettato è stato talmente tossico che il nervo non ha avuto la forza di ristabilire le sue funzioni, questa è la situazione”, ha ammesso piangendo Paola. “Io non ci credo, stamattina non ho dormito, è tutto il giorno che piango perché in un secondo è cambiato tutto. Non sono ancora riuscita a metabolizzare anche se è avevo visto che non c’erano miglioramenti. Ora non si può fare nulla. Questo nervo lesionato è l’unico nervo del corpo che non ricresce facilmente e se non ricresce la situazione è questa”.

La donna non sembra avere speranze neppure il per il futuro: “Non ci sono delle tecniche per cui si può risolvere questo problema. Dovrà portare il tutore per sempre e dovrà sottoporsi a molti interventi durante la crescita alle ossa affinché crescano dritte. Io sono sconvolta per come la decisione di un secondo abbia cambiato la sua vita”.

Al netto di questa situazione, il piccolo Michele si sta comportando con grande coraggio: “È talmente intelligente ed è come se fosse andato oltre, prima di me”, ha aggiunto la donna spiegando che, sebbene lei non gli abbia ancora detto come stiano perfettamente le cose, il ragazzino sembra aver già capito tutto.

Di seguito anche il post Instagram con le parole della donna:

