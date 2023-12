Belen Rodriguez sta trascorrendo il suo primo Capodanno in Argentina insieme ad Elio Lorenzoni, di cui sembra essere più innamorata che mai.

Dopo le bagarre social con Antonino Spinalbese e dopo essere finita sulla bocca di tutti per le sue accuse contro Stefano De Martino, Belen Rodriguez è partita per l’Argentina, dove sta trascorrendo i preparativi per Capodanno in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni. “Mio”, ha scritto sui social la showgirl, mostrandosi felice e più innamorata che mai della sua nuova fiamma.

Belen Rodriguez ed Elio: il Capodanno insieme

Elio Lorenzoni sembra essere entrato a pieno titolo nel clan Rodriguez e, nelle ultime ore, Belen si è mostrata mentre si trovava in Argentina insieme a lui e alla sua famiglia (con lei è presente anche la sorella Chechu e i suoi due figli). La showgirl sembra aver finalmente trovato la serenità accanto al nuovo fidanzato, e sui social in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.

Nelle ultime ore la showgirl ha avuto un acceso botta e risposta con il suo ex, Antonino Spinalbese (padre di sua figlia Luna Marì, a cui è stata legata per appena un anno) e in precedenza ha rilasciato un’intervista shock a Domenica In contro il suo ex marito, Stefano De Martino (padre di sua figlio Santiago con cui ha avuto diversi tira e molla negli ultimi anni). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Sui social in tanti l’hanno bersagliata di critiche e sono convinti che la sua storia con Elio sia destinata a concludersi in un nulla di fatto.

