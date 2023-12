L’attore Dominic West, che interpreta Carlo in The Crown, ha svelato di aver interrotto i suoi rapporti con il Principe Harry.

Dominic West, attore che ha raggiunto la popolarità in tutto il mondo vestendo i panni di Carlo nella serie tv The Crown, ha svelato in un’intima intervista al Sunday Morning di aver litigato con il Principe Harry, con cui in passato avrebbe avuto un buon rapporto d’amicizia.

Sembra infatti che il secondogenito di Carlo e Diana non abbia gradito il fatto che l’attore parlasse spesso del loro rapporto. “Ci siamo persi di vista perché forse ho parlato troppo nel corso di una conferenza stampa e ho detto le cose sbagliate, e quindi da allora non abbiamo più parlato”, ha dichiarato l’attore.

Dominic West: l’attore con il Principe Harry

A sorpresa Dominic West, che in passato ha avuto un buon rapporto con il principe Harry, ha svelato che oggi lui e il duca non si sentirebbero più e che lui si sarebbe offeso per alcune delle sue dichiarazioni durante una conferenza stampa, ritenute da Harry fin troppo imbarazzanti. In quell’occasione West avrebbe affermato che Harry avesse bevuto dello champagne dalla protesi di un uomo ferito in Afghanistan e che, durante una spedizione in Antartide, aveva fatto battute volgari e imbarazzanti.

“Sembrava specializzato nella costruzione di latrine. Ci metteva almeno 40 minuti ed erano semplicemente favolose. Un giorno ha costruito un’incredibile struttura a corona con blocchi per tenere lontano il vento. Aveva persino un portarotolo. Mi ci sedevo sopra e pensavo: Questo sì che è uno sciacquone reale, in tutti i sensi!”, avrebbe affermato l’attore, finendo per mettere in imbarazzo il principe. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

