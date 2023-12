Federica Pellegrini ha mostrato ai fan dei social gli ultimi preparativi prima della nascita della sua prima figlia.

Manca ormai sempre meno alla nascita della piccola “Meringa” (così Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno soprannominato la loro bambina per non svelarne il nome) e nelle ultime ore la Divina ha mostrato ai fan la cameretta e gli ultimi preparativi da lei svolti prima del parto. L’arrivo della bambina è previsto per Capodanno, e quindi queste potrebbero essere proprio le ultime ore che i due trascorreranno solamente come coppia. “Ti aspettiamo”, ha scritto l’ex nuotatrice mostrando alcuni dettagli della cameretta.

Federica Pellegrini: la cameretta della figlia

Federica Pellegrini ha fatto il pieno di like sui social mostrando per la prima volta la cameretta fatta allestire per la sua bambina, che dovrebbe nascere proprio nelle prossime ore. Sui muri della stanza l’ex nuotatrice ha anche fatto realizzare un disegno che raffigura i suoi tre cani, e che senza dubbio diventeranno presto i compagni di gioco preferiti della piccola in arrivo.

L’ex nuotatrice ha confessato anche che le piacerebbe partorire in acqua e ha ammesso di aver iniziato ad avere un po’ di paura per l’esperienza del parto, che dovrà affrontare per la prima volta nelle prossime ore. Al momento lei e Matteo Giunta non hanno ancora svelato quale nome hanno scelto per la piccola in arrivo, e i fan dei social sono impazienti di saperne di più.

