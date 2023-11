Belen Rodriguez sta trascorrendo una vacanza alle Maldive con Elio Lorenzoni, e sui social stata travolta da una valanga di critiche.

Belen Rodriguez sembra essere al settimo cielo per la sua storia con Elio Lorenzoni, con cui sta trascorrendo una vacanza da sogno alle Maldive e con cui sembra essere intenzionata a convolare a nozze (lei stessa ha infatti mostrato in queste ore il suo prezioso anello di fidanzamento). Nel frattempo Stefano De Martino si trova a Londra con il figlio Santiago, e tra i commenti al suo ultimo post via social c’è chi ha scritto:

“Meno male che almeno hai un padre normale”, e ancora: “Mentre la madre è impegnata a fare la stupidina con i post, Santiago va in giro con il padre a Londra tra spettacoli e cultura. Bravo Stefano, potranno dire la qualunque, ma sei un padre eccezionale che si occupa realmente della sana crescita anche culturale di suo figlio”.

Stefano De Martino a Londra con Santiago: le critiche a Belen

Belen Rodriguez sta trascorrendo una vacanza all’insegna dell’amore alle Maldive, e suo figlio Santiago intanto si trova a Londra con Stefano De Martino (che presto potrebbe diventare ufficialmente il suo ex marito). Nell’ultimo post pubblicato dal ballerino via social, gli haters non hanno perso occasione per bersagliare Belen ed accusarla di essere una cattiva madre.

“Evidente la differenza tra i due genitori … Santiago con il papà a Londra: viaggio culturale ,teatro, musei..la mamma al sole delle Maldive con l’amante di turno”, ha scritto qualcuno. Belen al momento non ha replicato alle critiche e il suo celebre ex non ha rimosso il post né ha proferito parola in merito alla questione. Lui e la showgirl hanno mantenuto il massimo riserbo in merito alla loro rottura, ma a Belve lo stesso De Martino ha specificato che essa non sarebbe avvenuta a causa di un tradimento. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?

