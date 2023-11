Gordon Ramsay e sua moglie Tana hanno annunciato di essere diventati genitori del piccolo Jesse James, loro sesto figlio.

Il famoso chef Gordon Ramsay e sua moglie Tana sono più felici che mai per la nascita del loro sesto figlio, e attraverso i social lo stesso Ramsay ha scritto: “Che incredibile regalo di compleanno. Per favore date il benvenuto a Jesse James Ramsay, un altro batuffolo di amore per la brigata Ramsay!! 3 ragazzi, 3 ragazze…”. Ramsay ha compiuto 57 anni lo scorso 8 novembre, sua moglie Tana invece ne ha 48.

Gordon Ramsay: è nato il sesto figlio

Con enorme gioia Gordon Ramsay ha annunciato pubblicamente la nascita del suo sesto bambino e in tanti, tra i suoi fan di tutto il mondo, gli hanno fatto le loro congratulazioni via social. Lo chef e sua moglie sono legati dal 1996 e insieme hanno dato vita a una splendida e numerosa famiglia. La coppia ha tre figlie femmine, Megan, Holly e Tilly e tre figli maschi, Jack, Oscar e l’ultimo arrivato, Jesse James.

In passato Ramsay ha fatto discutere affermando di non essere intenzionato a lasciare nulla in eredità ai suoi figli, e al Sun aveva anche dichiarato: “Non mi vergogno di comprare una Ferrari, perché me la sono meritata, ma loro non hanno lavorato abbastanza per avere le stesse cose che ho io”, e ancora: “Se desiderano comprarsi jeans e scarpe devono mettere da parte i soldi necessari, così capiscono il valore del denaro”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

