Beatrice Valli ha posato completamente senza veli e sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio.

Durante un suo soggiorno in una masseria in Puglia (per il suo addio al nubilato) Beatrice Valli si è concessa un servizio fotografico in cui è stata ritratta in acqua e completamente senza veli, con il lato B in bella mostra. Le foto hanno scatenato un putiferio sul web, tra commenti entusiastici e critiche impietose. Prevedendo quello che sarebbe successo alla pubblicazione del post, Beatrice Valli ha scritto nella didascalia (prendendo in giro i suoi haters) “Cit. ma sei una mamma”. Il futuro marito Marco Fantini ha invece commentato con ironia: “Avevi finito i cambi in valigia?”.

Beatrice Valli senza veli: le polemiche

Beatrice Valli ha postato alcuni scatti senza veli sui social e in tanti l’hanno aspramente criticata ritenendo le foto “poco decorose per una madre”. L’influencer si è mostrata incurante verso le critiche, e del resto per lei si tratta di un periodo roseo: il 29 maggio prossimo, a Capri, sposerà lo storico compagno Marco Fantini (padre delle sue due figlie).

Nei giorni scorsi Beatrice Valli è volata in Puglia insieme ad alcune amiche per il suo addio al nubilato in una caratteristica masseria del luogo. La sorella Ludovica è stata assente all’evento a causa di un problema di salute della figlia, che avrebbe contratto un virus poco prima della data della partenza.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG