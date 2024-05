Ancora qualche situazione irrisolta dopo il Grande Fratello: scintille tra Beatrice Luzzi e Mirko Brunetti. Il botta e risposta inatteso.

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa ormai da tempo ma qualche strascico sembra esserci ancora tra gli ex concorrenti. In modo particolare tra Beatrice Luzzi e Mirko Brunetti con il secondo che ha voluto replicare ad alcune parole dell’attrice rilasciate durante la simpatica intervista al podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio x moda’.

Beatrice Luzzi, il commento su Mirko Brunetti e il GF

Tra i tanti argomenti trattati dalla Luzzi con la Salemi, anche alcune dinamiche che si erano create al GF dopo l’arrivo di Mirko Brunetti: “Da quando è entrato Mirko in tugurio la Casa è cambiata nei miei confronti, come se lui avesse portato un messaggio chiaro da fuori”, aveva detto l’attrice nel podcast. “E improvvisamente sono diventati tutti affettuosi. Io ho evitato anche di andare a tirare fuori cose che vedevo, avevo bisogno di pace, quindi mi è andata bene”.

La bella Beatrice aveva poi detto: “Anche il Grande Fratello ha dato spazio e valore anche ad altri personaggi, anche per alleggerirmi. Io sono stata un po’ fuori dal comune, e forse non mi meritavo di vincere proprio perché non rappresentavo precisamente”.

La replica di Mirko Brunetti

Le frasi dell’attrice non sono passate inosservate e hanno generato tante reazioni. In particolare sotto al post social della Salemi e del podcast dove, tra i vari commenti è stato ben evidente quello di Brunetti, appunto chiamato in causa. Il ragazzo ha replicato a tono all’ex coinquilina: “Comunque la mia non era strategia, Bea. Ma voglia di portare un po’ di positività in quel momento a prescindere dalle vostre dinamiche in casa. Un abbraccio grande”. Staremo a vedere se l’attrice avrà desiderio di replicare ulteriormente oppure no…

