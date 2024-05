Possibile nuovo amore per Michelle Hunziker. In queste ore è arrivata una particolare segnalazione sulla showgirl svizzera…

Si torna a parlare di Michelle Hunziker in tema amore. La svizzera è stata protagonista in queste ore di una segnalazione che la vorrebbe essere stata vista in dolce compagnia e non di Alessandro Carollo, colui che, fino a prova contraria, sarebbe dovuto essere l’attuale compagno. Pare che la donna stia frequentando un’altra persona da circa un mese…

Michelle Hunziker, la segnalazione sul nuovo amore

Attraverso le sue stories Instagram, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto vedere una segnalazione ricevuta in queste ore da parte di un utente che, come sempre accade, è rimasto anonimo. L’influencer social ha fatto vedere quanto scritto nel messaggio che chiama in causa, appunto, la Hunziker. Da quanto si apprende, la bella Michelle si starebbe frequentando con un uomo che lavora nell’alta moda. Nelle parole di questo utente anomino anche le tempistiche. La presunta frequentazione/relazione starebbe andando avanti da circa un mese.

Ovviamente non sappiamo se si tratti di una segnalazione veritiera o meno, quello che appare certo che anche l’esperta di gossip abbia ipotizzato un “nuovo amore” per la conduttrice svizzera che, va detto, negli ultimi mesi aveva scelto un profilo basso anche per quanto concerne l’ultima storia con Alessandro Carollo.

La relazione con Carollo

Proprio sulla love story con Carollo non ci sono particolari aggiornamenti. La Hunziker e l’uomo non si sono più fatti vedere sui social come in precedenza e questo aveva già generato diversi rumors sulla possibile fine della loro relazione. Questa segnalazione sul presunto nuovo amore della bella Michelle potrebbe dare un ulteriore “colpo” al rapporto con Carollo.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda la showgirl sempre molto amata e seguita sia in tv che sui social:

