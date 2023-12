Come ogni anno, Barbara D’Urso e i suoi amici storici si sono riuniti per una bellissima cena di Natale. Ecco chi era presente.

L’hashtag #colcuore non poteva mancare specialmente in questo caso. Barbara D’Urso è tornata sui social dopo qualche problema di salute e lo ha fatto nel modo migliore possibile, con alcuni scatti di una bellissima cena di Natale organizzata con gli “amici storici” che, evidentemente, ogni anno si riuniscono prima delle feste natalizie per farsi gli auguri prima di passare qualche tempo solo con la famiglia. Su Instagram, Carmelita ha condiviso la gioia vissuta facendo vedere tutti i vip che si sono ritrovati.

Barbara D’Urso, la cena di Natale con gli amici

Come detto, la D’Urso ha mostrato una serie di scatti durante una splendida cena di Natale anticipata in compagnia di diversi amici storici. Secondo quanto si apprende, la serata è andata in scena al ristorante di Diego Abatantuono a Milano. Insieme alla conduttrice erano presenti tantissimi vip e volti noti del panorama televisivo e cinematofrafico: da Jerry Calà al padrone di casa Diego Abatantuono, ma anche Umberto Smaila, Massimo Boldi, Fausto Leali, Fabio Rovazzi, Maurizio Vandelli e Jonathan Kashanian.

A giudicare dalle foto condivise, il gruppone di amici ha trascorso una bellissima serata. I presenti hanno mangiato e festeggiato insieme l’arrivo del Natale. Tra gli altri dettagli svelati, anche un momento canoro con la canzone ‘Pregherò’ di Adriano Celentano protagonista.

La ex presentatrice di Pomeriggio 5 è stata protagonista di diverse foto, alcune di queste anche in braccio al suo caro amico Massimo Boldi generando diverse reazioni divertite dei fan che hanno chiesto a gran voce un “cinepanettone” per il futuro.

Di seguito anche il post Instagram di Carmelita dove si possono vedere le foto ma anche i tanti commenti che subito hanno invaso il suo contenuto:

