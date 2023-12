Compiti e tensioni nella scuola di Amici dove un allievo è crollato dopo la richiesta di una prova da parte di una insegnante.

Momento compiti per gli allievi della scuola di Amici. In casetta, infatti, è arrivata, nel corso del daytime odierno del programma, una lettera da parte di Anna Pettinelli per Mida. Il cantante ha avuto due possibilità: una canzone de Il Volo, in precedenza rifiutata, o un altro brano, questa volta di Michael Bublé. Il ragazzo ha optato per il secondo ma non è rimasto affatto convinto. Anche per questo ha avuto un crollo emotivo.

Amici, Mida crolla dopo il compito della Pettinelli

La lettera e il compito ricevuti ad opera della Pettinelli non sono stati affatto pacati verso il ragazzo. Infatti, già leggendo le parole della maestra, Mida non è sembrato molto contento della situazione. Dopo aver rifiutato il primo compito, quindi, ecco scoprire il secondo, anche in questo caso non facile e palesemente non conforme al suo stile.

Dopo essersi confrontato con i compagni e anche con la sua insegnante Lorella Cuccarini, Mida ha quindi deciso di provare ad accettare la canzone, in questo caso di Bublé, ma a lezione non ha trattenuto la rabbia e l’agitazione per il compito. Provando il brano il cantante ha detto: “Sono a disagio! Tu non lo sai tutto l’impegno che ho messo per imparare a cantare. Forse lo sa solo mia madre. Io vengo dal rap…”.

Da qui Mida è crollato in lacrime: “La gente che viene a dirmelo che non lo so fare mi fa rodere il c**o. Io lo devo dimostrare…”.

La tutor della scuola che era presente a lezione ha provato a convincere Mida delle sue capacità e lo stesso ha fatto, in un altro collegamento, anche la Cuccarini. Staremo a vedere come il cantante riuscirà a portare avanti il compito della Pettinelli.

Di seguito anche i post su X del programma con il compito assegnato a Mida e la sua reazione alle prime prove:

La prof Pettinelli ha dato a Mida due possibilità: accettare il precedente compito e cantare “Grande amore” o in caso contrario vestire i panni di un crooner con il nuovo compito #Amici23 pic.twitter.com/CT5NlEBBTD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 14, 2023

