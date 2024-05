Barbara D’Urso riparte dai social e lancia il suo nuovo progetto su TikTok: la conduttrice televisiva inizia un nuovo capitolo fuori dalla tv!

La conduttrice televisiva Barbara D’Urso è pronta a ripartire e, nonostante i numerosi rumors che circolavano negli ultimi mesi, ha deciso di ripartire lontano dalla televisione. Infatti, in occasione del suo 67esimo compleanno, Barbara ha pubblicato il suo primo video su TikTok lanciando il suo prossimo progetto: il suo debutto sul nuovo social.

Ecco cosa prevede il nuovo progetto di Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso riparte da TikTok: “Il prossimo anno voglio passarlo con voi”

Nel primo video pubblicato sul popolare social network, Barbara D’Urso appare in una cucina bianca, con una tazzina di caffè tra le mani e indossa un pigiama rosa. Con un sorriso contagioso, la conduttrice invita i suoi follower a unirsi a lei in questo nuovo capitolo della sua vita. “Siete pronti a una busta choc?“, esordisce, “Oggi è il mio compleanno, allora stavo pensando all’anno che verrà e ho pensato che voglio passarlo con voi… Voglio condividere con voi, anzi, inizio io: voglio portarvi dietro alle quinte delle mie passioni, di quello che faccio alla mattina, alla sera, di notte. Quello che mi piace fare, le sfide con i miei amici, i divertimenti, le riflessioni e non solo… Parto io ma poi ci siete anche voi eh. Ci vediamo qua, su TikTok…“.

Non manca il suo inconfondibile saluto “Col cuore!“.

Barbara D’Urso: nuovi progetti lontano dalla televisione

La didascalia del video recita: “ANNUNCIO CHOC! Sono arrivata su Tik tok e ho voglia di raccontarvi tutto quello che succede dietro le quinte della mia vita. Mettete su il caffeuccio, vi aspetto qui!“.

In pochi minuti il video è stato visualizzato da oltre 145 mila utenti e commentato da quasi mille persone. Insomma, la conduttrice ha avuto una grande accoglienza sul nuovo social!

