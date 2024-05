Fedez si fa tatuare in un posto davvero inusuale, sul palmo delle mani, e il risultato è sorprendente! Scopri il significato del tatuaggio!

Fedez ha sorpreso i suoi fan con un nuovo tatuaggio, fatto dal suo tatuatore di fiducia mentre si trovava a Roma per l’udienza in tribunale per la causa contro il Codacons. Stavolta, il rapper ha scelto un punto davvero particolare in cui farsi il nuovo tatuaggio: il palmo delle mani. Si tratta di un punto molto originale ma anche tra i più dolorosi per farsi fare un bel disegno permanente.

Ecco che cosa si è fatto tatuare il rapper e il significato del disegno scelto.

Fedez: il nuovo tatuaggio fa vedere le stelle al rapper

Il rapper ha scelto un luogo davvero originale per farsi tatuare: la terrazza dell’hotel in cui alloggia. Dall’ampia terrazza, infatti, Fedez godeva di una magnifica vista sulla Città Eterna. Proprio qui il tatuatore di fiducia, Gabriele Anakin, ha portato la sua macchinetta e si è messo all’opera.

Il rapper e il tatuatore hanno condiviso alcuni istanti sui social, in cui si mostra il rapper evidentemente provato dal dolore del tatuaggio.

Il risultato del tatuaggio, invece, è stato postato dal tatuatore sul suo profilo Instagram. Il post carosello del tatuatore mostra l’esecuzione del tatuaggio oltre al risultato finale.

L’immagine scelta dal tatuatore è quella di due mani che si sfiorano, proprio come quella che si vede nella famosa opera della Creazione di Adamo di Michelangelo, situata all’interno della Cappella Sistina.

Fedez: il significato del tatuaggio

Alcuni utenti hanno provato a dare un’interpretazione al tatuaggio di Fedez. Alcuni follower azzardano: “La mano di un uomo e una donna, distanti ma in un certo senso uniti“.

Un riferimento al rapporto con l’ex moglie Chiara Ferragni?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG